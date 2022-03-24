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Seçim barajı yüzde 7 oldu mu? Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

Seçim barajı yüzde 7 oldu mu? Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
24.03.2022 08:36

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Son dakika haberine göre, Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Yeni seçim kanunuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatır diye düşünüyorum. Bunlar seçimler öncesinde gözleri yaşlı şekilde başka partilere ikram ediliyordu. Artık siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara ihtiyaç kalmamıştır. CHP milletvekillerinin tuzluk misali elden ele taşındığı tablolarla karşılaşmayacağız. Bu düzenleme de en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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