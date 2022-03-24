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İmamoğlu'nun akçeli işlerini ayyuka çıkaran Jahrein rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi!

İmamoğlu'nun akçeli işlerini ayyuka çıkaran Jahrein rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi!
24.03.2022 01:39

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CHP’de Cumhurbaşkanı adayı hala belli değil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kadar İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da adaylık için uygun ortamı bekliyor, öyle ki her iki isim de "aday olmayacağım" şeklinde net bir açıklama yapmadı. Bu durumdan ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rahatsız. Ona yakın sosyal medya aktörleri ise "ifşa" operasyonu başlattı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Twitch fenomeni Jahrein, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Akçeli ihaleleri, usulsüz ve liyakatsiz atamaları deşifre olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sessiz kalırken bu kez de Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, rotasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevirdi ve tehditler savurdu. Jahrein, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 6 aylık sosyal medya yönetimi ihalesinin hiçbir geçmişi olmayan bir firmaya 375 bin Türk Lirası bedelle verilmesine dikkat çekti. Tablo hem CHP'deki iç krizin derinliğini hem de CHP'li belediye başkanlarının yaptığı usulsüzlükleri gözler önüne seriyor.

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