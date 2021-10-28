Denizli'de 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı ortaya çıkan Furkan Zıbıncı, Şebnem ile arasında geçenleri hatırlayamadığını iddia etti.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda, 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı'nın 'gasp ve cinsel istismar' olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.