Sarıyer’de TIR yangını: Dorse küle döndü

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kağıt yüklü TIR’ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dorse küle döndü.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 59 AJL 460 plakalı TIR'ın lastiklerinden çıkan kıvılcım kağıt yüklü dorsesine sıçradı. Dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip çekici ile dorseden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol polisi sevk edildi. İstanbul Havalimanı–Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından dorse kaldırılarak kapalı şeritler yeniden trafiğe açıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kağıt yüklü dorse küle döndü. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

