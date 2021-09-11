Haberler Haber Videoları Sarıyer'de kahreden görüntü! Telefonla konuşan sürücü köpeği ezip üstünden geçti, tampon derdine düştü! O anlar kamerada

Sarıyer'de kahreden görüntü! Telefonla konuşan sürücü köpeği ezip üstünden geçti, tampon derdine düştü! O anlar kamerada

Sarıyer'de kahreden görüntü! Telefonla konuşan sürücü köpeği ezip üstünden geçti, tampon derdine düştü! O anlar kamerada
11.09.2021 12:34 - Son Güncelleme: 11.09.2021 12:34
Ana Sayfa 01:40
İdlib'te hain saldırı: 2 asker...
Ana Sayfa 01:48
Korkutan görüntü! Kemikler...
Ana Sayfa 02:13
28 Şubatçıların rütbeleri...
Ana Sayfa 01:48
Okullarda PCR testi nasıl...
Ana Sayfa 02:22
'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'
Ana Sayfa 02:42
Altında rota sapacak mı? Altın...
Ana Sayfa 00:52
TEM'de kontrolden çıkan araç...
Ana Sayfa 00:31
Kayınbabasıyla kavgasını...
Ana Sayfa 00:03
Aleyna Tilki hastanelik oldu
Ana Sayfa 00:23
Başkan Erdoğan 'Daha Adil Bir...
Ana Sayfa 00:29
Oya Unustası ile Ahmet Tansu...
Ana Sayfa 00:28
Ebru Şahin cesur poz

Sarıyer'de kahreden görüntü! Zekariyaköy’de bir yapım şirketinin çalışanı otomobilini park ederken yatmakta olan bir köpeği ezdi. Ezilen köpek otomobilin altından kurtulduktan sonra kaçarken olay anı güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Hayvanseverleri kahreden görüntülerin ortaya çıkması ve olayın duyulması üzerine yapım şirketi çalışanını işten kovdu. İşte o anlar...


Olay, 9 Eylül Perşembe Günü 16.00 sıralarında Sarıyer Zekariyaköy'de yaşandı. Bir yapım şirketinin setinde çalışan erkek bir kişi, otomobilini park etmek istediği sırada yerde yatmakta olan bir köpeği ezdi. Köpeği altına alan sürücü bir süre köpeği altında sürükledikten sonra durdu. Otomobil altından kurtulan köpek olay yerinden kaçtı. Yaşanan feci olay sonrasında hayvanseverler tarafından bulunan köpek tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardından yapım şirketi köpeği ezen çalışanını işten çıkarttı.



KÖPEĞİN EZİLME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sürücü kepeği ezdiği sırada çıkan otomobil tamponunu alarak bagaja koyarken aracında herhangi bir zarar var mı diye inceleme yaptı. Feci olay, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yerde çok sayıda köpeğin yattığı görülürken otomobil köpeğe doğru yaklaşıyor. Sonrasında köpeği altına alan sürücü otomobilini park ederken ezilen köpek otomobilin altından kurtularak kaçıyor. Otomobilden inen sürücü düşen tamponunu yerden alırken otomobilinde zarar var mı diye inceleme yapıyor.



YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI
Köpeği ezen yapım şirketi de olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Nero'nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir" denildi.



KÖPEĞİ EZEN ÇALIŞAN İŞTEN KOVULDU
Açıklamanın devamında, "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Bundan sonra da Nero ve arkadaşlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve bakımı için gerekli yardımı ve takibi sağlayacağız. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Videoları
SON DAKİKA