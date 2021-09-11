İdlib'te hain saldırı: 2 asker şehit oldu 3 asker yaralandı | İdlib şehitleri isimleri belli mi?

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyeti sonrası yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.



