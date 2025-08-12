Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 15.15 sıralarında Gümüşdere'de meydana geldi. Yüksel D., kardeşi Fırat D. ve 2 aylık yeğeni Deren Lina Dereli ile plajdan dönerken 34 FEH 511 plakalı otomobiliyle hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 GBH 966 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 Aylık Deren Lina Kurtarılamadı

Kazada sürücüler ve Fırat D. hafif yaralanırken, ağır yaralanan Deren Lina ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen küçük bebek, gece saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Hala Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin halası olduğu belirlenen sürücü Yüksel D., "Taksirle öldürme" ve "Taksirle yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.