Kahramanmaraş’ta kağıt fabrikasında büyük yangın!
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, kağıt ve konik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Olay, Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt ve konik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Fabrikada maddi hasarın boyutu henüz netleşmedi.