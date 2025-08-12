Kahramanmaraş’ta kağıt fabrikasında büyük yangın!

Olay, Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt ve konik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Fabrikada maddi hasarın boyutu henüz netleşmedi.