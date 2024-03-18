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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 13:22

Sarıyer silahlı çatışma haberi: 1 ölü 1 yaralı!

Sarıyer'de bir kafede yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede silahlı çatışma meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kafede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı(35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından vurulan Umut Koyuncu Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polisin yaptığı çalışmalarda olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken, 8 adet boş kovan tespit edildi. Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde ise detaylı inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mazlum Ayrancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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