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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 12:58

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan paylaşım: İnanç galip gelmiştir

18 Mart Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü. Kutlu zafer için Çanakkale başta olmak üzere yurdun her yerinde anma programları düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için düzenlenecek törene katılmak üzere bugün Çanakkale'ye gidecek. Erdoğan, ayrıca günün anlam ve önemine dair bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğandan paylaşım: İnanç galip gelmiştir
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan paylaşım: İnanç galip gelmiştir

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