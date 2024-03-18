18 Mart Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü. Kutlu zafer için Çanakkale başta olmak üzere yurdun her yerinde anma programları düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için düzenlenecek törene katılmak üzere bugün Çanakkale'ye gidecek. Erdoğan, ayrıca günün anlam ve önemine dair bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.