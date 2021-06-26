Sapkınlar Beyoğlu sokaklarında: Kürdistan vardır, lubunyalar vardır

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde "LGBT Onur Haftası" adı altında gösteri yürüyüşü için toplanan sapkınlara polis müdahalede bulundu. "Kürdistan vardır, lubunyalara vardır" sloganı atan LGBT'liler büyük tepki çekti.
İstanbul'un en popüler caddesi İstiklal'de farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi.
Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan sapkınlara, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis sert müdahale uyguladı.
SAPKINLAR: KÜRDİSTAN VARDIR, LUBUNYALARA VARDIR
LGBT'liler, bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. "Kürdistan vardır, lubunyalara vardır" diyerek slogan atan LGBT'lilerin görüntüsü büyük tepki topladı.
İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi.
Polis, kaçan bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.