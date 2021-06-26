Haberler Video Haber Videoları Sapkınlar Beyoğlu sokaklarında: Kürdistan vardır, lubunyalar vardır

Sapkınlar Beyoğlu sokaklarında: Kürdistan vardır, lubunyalar vardır

Sapkınlar Beyoğlu sokaklarında: Kürdistan vardır, lubunyalar vardır
26.06.2021 21:44 - Son Güncelleme: 26.06.2021 21:47
Ana Sayfa 00:38
Antalya'da korkutan yangın
Ana Sayfa 01:34
Pelin Akıl’den takipçisine...
Ana Sayfa 00:27
Yüsra Geyik'in dansı mest etti
Ana Sayfa 03:18
Alman ve İngiliz'in Kanal...
Ana Sayfa 05:43
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 05:49
İyi getirdiğini duydu ekti!...
Ana Sayfa 03:40
Melek İpek YKS'ye girdi! İşte...
Ana Sayfa 05:56
Asrın projesi Kanal...
Ana Sayfa 07:01
Yiğit Marcus Aral Kerem...
Ana Sayfa 00:28
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Ana Sayfa 02:25
Çılgın proje için geri sayım...
Ana Sayfa 01:24
Kurşun yağdırdı! O anlar...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde "LGBT Onur Haftası" adı altında gösteri yürüyüşü için toplanan sapkınlara polis müdahalede bulundu. "Kürdistan vardır, lubunyalara vardır" sloganı atan LGBT'liler büyük tepki çekti.


İstanbul'un en popüler caddesi İstiklal'de farklı noktalarda bir araya gelen grupların yürüyüşüne polis izin vermedi.

Mis Sokak üzerinde LGBT bayrakları açarak slogan atan sapkınlara, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatan polis sert müdahale uyguladı.

SAPKINLAR: KÜRDİSTAN VARDIR, LUBUNYALARA VARDIR

LGBT'liler, bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. "Kürdistan vardır, lubunyalara vardır" diyerek slogan atan LGBT'lilerin görüntüsü büyük tepki topladı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakların polis bariyerleriyle kapatılması nedeniyle grup üyeleri, Tarlabaşı'na yöneldi.

Polis, kaçan bazı eylemciler gözaltına aldı. Eylemciler Tünel Meydanı'nda bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Haber Videoları