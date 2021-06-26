Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? A Haber’de değerlendirildi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın projem' dediği Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul’a ilişkin A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, ‘’ İstanbul güçlü bir ekonomiye sahip ama daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak potansiyele de sahip. 80 milyar dolar ihracatı olan 100 milyardan fazla ithalatı olan bir şehir, bu büyüklükte ekonomiye sahip olan şehir elbette bu ekonomiyi taşıyacak büyük tesislere de sahip olması gerekir. İşte Kanal İstanbul bunun anahtarı olacak. Sadece Karadeniz'den Marmara’ya geçiş projesi olmayacak! Ne Panama ne Süveyş nede başka bir kanal, Kanal İstanbul ile mukayese edilemez. Çünkü neden kanalların yanında, kenarında ve ya yakınında İstanbul gibi bir şehir yok. Dolayısıyla Kanal İstanbul benzersiz bir proje olacak’ ’ifadelerini kullandı. İşte Bozdoğan'ın A Haber canlı yayınında yaptığı flaş açıklamalar...