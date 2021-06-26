Haberler Video Haber Videoları Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? A Haber’de değerlendirildi…

Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? A Haber’de değerlendirildi…

Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? A Haber’de değerlendirildi…
26.06.2021 22:40 - Son Güncelleme: 26.06.2021 22:45
Ana Sayfa 04:48
Kanal İstanbul'un ülkemize...
Ana Sayfa 12:03
Kim Milyoner Olmak İster’e...
Ana Sayfa 01:34
Pelin Akıl’den takipçisine...
Ana Sayfa 00:44
Gazi koşusu rekoru hangi atta?...
Ana Sayfa 00:27
Yüsra Geyik'in dansı mest etti
Ana Sayfa 00:47
16 bin adet uyuşturucu hap ele...
Ana Sayfa 02:17
Başkan Erdoğan'dan Kanal...
Ana Sayfa 00:48
Gökyüzünü kara dumanlar...
Ana Sayfa 02:00
Skandal ifade: Hiç görmedik
Ana Sayfa 23:28
Kanal İstanbul neden önemli?...
Ana Sayfa 00:44
Merve Oflaz düzgün fiziğiyle...
Ana Sayfa 00:36
İstanbul'da 237 parçalık dev...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın projem' dediği Kanal İstanbul neden önemli? İhtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul’a ilişkin A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, ‘’ İstanbul güçlü bir ekonomiye sahip ama daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak potansiyele de sahip. 80 milyar dolar ihracatı olan 100 milyardan fazla ithalatı olan bir şehir, bu büyüklükte ekonomiye sahip olan şehir elbette bu ekonomiyi taşıyacak büyük tesislere de sahip olması gerekir. İşte Kanal İstanbul bunun anahtarı olacak. Sadece Karadeniz'den Marmara’ya geçiş projesi olmayacak! Ne Panama ne Süveyş nede başka bir kanal, Kanal İstanbul ile mukayese edilemez. Çünkü neden kanalların yanında, kenarında ve ya yakınında İstanbul gibi bir şehir yok. Dolayısıyla Kanal İstanbul benzersiz bir proje olacak’ ’ifadelerini kullandı. İşte Bozdoğan'ın A Haber canlı yayınında yaptığı flaş açıklamalar...


Haber Videoları