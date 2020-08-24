Son dakika: HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi

24.08.2020 14:59

Son dakika haberi! TBMM Hazırlık Komisyonu eski HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararını verdi. HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. isimli kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel saldırı suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere kurulan Meclis hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını vermişti.

Çelik'le ilgili dosyayı görüşen TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi.





NE OLMUŞTU

2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.