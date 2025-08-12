Şanlıurfa’da rüzgar gölgelik şemsiyeyi uçurdu! Esnaf yaralandı – O anlar kamera

Kameraya Yansıd ı Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan esnaf ayakta tedavi edilirken, araç sahipleri hasar için işlem başlattı.

Olay, Siverek ilçesindeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar, iş yerinin önündeki büyük gölgelik şemsiyeyi yerinden söktü.