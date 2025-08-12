Son Dakika
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa’da rüzgar gölgelik şemsiyeyi uçurdu! Esnaf yaralandı – O anlar kamera

Şanlıurfa Siverek’te aniden çıkan sert rüzgar, sebze halinde bulunan dev gölgelik şemsiyeyi havalandırdı. Şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaf hafif yaralanırken, park halindeki araçlar hasar gördü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesindeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar, iş yerinin önündeki büyük gölgelik şemsiyeyi yerinden söktü.

Esnaf Yaralandı, Araçlar Hasar Gördü
Şemsiyeyi tutmaya çalışan iş yeri sahibi havalanan şemsiyenin çarpmasıyla yaralandı. Kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşen şemsiye araçlarda maddi hasara yol açtı.

Kameraya Yansıdı
Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan esnaf ayakta tedavi edilirken, araç sahipleri hasar için işlem başlattı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle