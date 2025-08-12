Şanlıurfa’da rüzgar gölgelik şemsiyeyi uçurdu! Esnaf yaralandı – O anlar kamera
Şanlıurfa Siverek’te aniden çıkan sert rüzgar, sebze halinde bulunan dev gölgelik şemsiyeyi havalandırdı. Şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaf hafif yaralanırken, park halindeki araçlar hasar gördü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Siverek ilçesindeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar, iş yerinin önündeki büyük gölgelik şemsiyeyi yerinden söktü.
Esnaf Yaralandı, Araçlar Hasar Gördü
Şemsiyeyi tutmaya çalışan iş yeri sahibi havalanan şemsiyenin çarpmasıyla yaralandı. Kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşen şemsiye araçlarda maddi hasara yol açtı.
Kameraya Yansıdı
Yaşanan anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan esnaf ayakta tedavi edilirken, araç sahipleri hasar için işlem başlattı.