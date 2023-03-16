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Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda bir cansız bedene daha ulaşıldı!

Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda bir cansız bedene daha ulaşıldı!
16.03.2023 10:01 - Son Güncelleme: 16.03.2023 10:02

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Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide Köprülü kavşakta yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan ceset Köprülü kavşaktan çıkarılan 4. cenaze olurken, il genelindeki ölü sayısı ise 137e ulaştı. Sel sularında kayıp olan kişi sayısı ise 2'ye düştü.

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Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide Köprülü kavşakta yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde su ve çamur içerisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bulunan ceset Köprülü kavşaktan çıkarılan 4. cenaze olurken, il genelindeki ölü sayısı ise 13'e ulaştı. Sel sularında kayıp olan kişi sayısı ise 2'ye düştü.

Cenazenin bulunmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

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