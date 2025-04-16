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Samsun Canik’te kadın cinayeti: Cani koca 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ı kurşun yağdırarak öldürdü!
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Samsun Canik'te kadın cinayeti: Cani koca 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ı kurşun yağdırarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:17:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 01:37:45

Samsun'un Canik ilçesinde Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emine Akpınar’ı (36) sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Kafasından vurulan 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleriyle sarsılan mahallede yakınları sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı kaçarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte olay yerinden görüntüler.

Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi Emine Akpınar (36), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Emrah Akpınar (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 22.15 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma sürecinde olan ve mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma bulunan Emrah Akpınar, Emine Akpınar'ı sokakta gördüğü anda tabancasına sarıldı. Kurşun yağdırdığı eşini başından vuran saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Akpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Akpınar'ın yakınları haberi alınca sinir krizi geçirdi; baygınlık geçirenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayın ardından kaçan Emrah Akpınar'ın yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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