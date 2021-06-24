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Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu Meral Akşener’i yalanladı

Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu Meral Akşener’i yalanladı
24.06.2021 22:19
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları tarafından darb edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu şimdi de İYİ Parti tarafından yalanlara alet edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Lütfü Türkkan’ın Uslu ve babasını aradığına dair kurduğu cümleler Uslu tarafından yalanlandı. Uslu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi Lütfü Bey'in beni, babamı arayıp özür dilediğini söylemiş. Bunu üzüntüyle öğrendim. Çünkü Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı." dedi.


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