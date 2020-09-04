Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor? Fransa’nın Doğu Akdeniz'deki iki yüzlü tutumu...

04.09.2020 23:08

Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımlar sonrası paniğe kapılan Batı, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Doğu Akdeniz'de etki alanını genişletmek isteyen Fransa, bulduğu her fırsatta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır’ı Türkiye’ye karşı kullanmaktan vazgeçmiyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Fransa, kendi hakları söz konusu olunca adaların kıta sahanlığı oluşturmayacağını dile getiriyor. Ancak söz konusu Türkiye olunca bu kez tam tersi bir pozisyon alıyor. Öyle ki ikiyüzlü bir tavır ortaya koyan Fransa, Meis Adası’nı işaret edip Yunanistan’a bu ada üzerinden kıta sahanlığı payı bile biçti. Peki, Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor? İşte A Haber'in çarpıcı analizi...

Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımlar sonrası paniğe kapılan Batı, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapıyor. Doğu Akdeniz'de etki alanını genişletmek isteyen Fransa, bulduğu her fırsatta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır'ı Türkiye'ye karşı kullanmaktan vazgeçmiyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Fransa, kendi hakları söz konusu olunca adaların kıta sahanlığı oluşturmayacağını dile getiriyor. Ancak söz konusu Türkiye olunca bu kez tam tersi bir pozisyon alıyor. Öyle ki ikiyüzlü bir tavır ortaya koyan Fransa, Meis Adası'nı işaret edip Yunanistan'a bu ada üzerinden kıta sahanlığı payı bile biçti. Peki, Meis Adası üzerinden hangi plan işliyor?