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Sakarya'da karı koca kavgası! Kadın arabayı parçaladı, kocası evi yaktı!
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Sakarya'da karı koca kavgası! Kadın arabayı parçaladı, kocası evi yaktı!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 16:18

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, oğullarının emanet otomobille kaza yapması üzerine çift arasında çıkan tartışma, evin ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Eşi, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, sinirlenen koca iki katlı evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, öfkeli çift karakola götürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oğullarının emanet otomobille yaptığı küçük çaplı kaza, aile içerisinde büyük bir tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, sinirlenen kocası da iki katlı evlerini ateşe verdi.

Olay Nasıl Gelişti?

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz bir şekilde kullanan oğullarının küçük çaplı bir kazaya karıştığını öğrendi. Hasarlı otomobili eve getiren oğullarını gören M.Ö. duruma sinirlenince, aile bireyleri arasında hararetli bir tartışma başladı.

Otomobile Taş ve Sopayla Saldırdı

Tartışmanın alevlenmesi üzerine, M.Ö.'nün eşi Z.Ö., öfkesine hakim olamayarak sopa ve taşlarla otomobile saldırdı. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponları zarar gördü. Ancak olay burada bitmedi. Eşinin otomobile verdiği zarara kızan M.Ö., evdeki gerginliğin etkisiyle kontrolünü kaybederek birlikte yaşadıkları iki katlı evi ateşe verdi.

İtfaiye Müdahalesi ile Yangın Söndürüldü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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