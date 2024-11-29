Sakarya'da kan donduran kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı! Polis kaçan sürücünün peşinde!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 14:59

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan feci bir trafik kazasında, 78 yaşındaki baba hayatını kaybederken, 39 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kaza, İzmit Caddesi üzerindeki Yanık Mahallesi'nde gerçekleşti ve olayın ardından polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü.

Kaza Anı ve Olay Yeri Görgü Tanıkları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 54 HU 109 plakalı kamyonet ile 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet şiddetli bir çarpışmaya yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle baba Feyzi Cahanker ve oğlu Engin Cahanker, motosikletten yola savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hızla sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kazanın şiddetini fark ederek ilk müdahaleyi bölgede yaptı. Yapılan incelemede, baba Feyzi Cahanker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğlu Engin Cahanker'in tedavisi ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaçan Sürücü için Polis Çalışmaları

Kazanın ardından, kamyonetin sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri incelenerek, sürücünün kimliğine ulaşmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.