Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolunun Arifiye ilçesi Aşağıkirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine ilerleyen 34 EBZ 131 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Metrelerce Sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kimliği Henüz Belirlenemedi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Cenaze Morg'a Kaldırıldı

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.