PODCAST CANLI YAYIN

Arifiye’de cip kazası: 1 ölü!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolunun Arifiye ilçesi Aşağıkirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine ilerleyen 34 EBZ 131 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Metrelerce Sürüklendi
Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kimliği Henüz Belirlenemedi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Cenaze Morg'a Kaldırıldı
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle