Haberler Haber Videoları Şaka değil, gerçek! Madrid yerine Mardin'e geldiler! Uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar

Şaka değil, gerçek! Madrid yerine Mardin'e geldiler! Uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar

Şaka değil, gerçek! Madrid yerine Mardin'e geldiler! Uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar
09.11.2022 15:53

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Son dakika haberi | Filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Rusya'dan İspanya'nın Madrid kentine gitmek isteyen turistler, acente firmasının Madrid yerine Mardin yazması sonucu Mardin'e indi. Başlarına gelen olay sonrası neye uğradığını şaşıran turistler, bir gece Mardin'de kaldıktan sonra Madrid'e geçti.

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Rusya'dan İspanya'nın Madrid şehrine gitmek isteyen Rus turistler, yabancı acente firma"Madrid" ve "Mardin" isimlerini karıştırınca, Mardin'e indi. Rusya'dan İspanya'nın Madrid şehrine İstanbul aktarmalı giden Rus turistler, uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar.

Madrid yerine Mardin'e gelen turistler 1 gece burada kaldıktan sonra aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptılar. Yabancı acente firması 10 gün sonra aynı hatayı tekrarlayarak 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid yerine tekrar Mardin'e gönderdi. Gelen turistler buraya özel olarak yine geleceklerini belirterek, aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptılar.



Konu hakkında açıklama yapan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, "Yaklaşık bir buçuk ay önce Moskova'dan Madrid'e gitmek isteyen yolcuları acente firması yanlışlıkla Mardin'e gönderiyor ve turistler Mardin'e geliyor. Mardin'e indikleri zaman da şaşırıyorlar. Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik. Ertesi gün Madrid'e aktarmalı uçakla geri döndüler. Aradan 10 gün geçtikten sonra aynı acente aynı hatayı yaptı. 3 kişilik turist kafilesini Madrid yerine Mardin'e gönderdiler. Onlar da beğendiler, 3 gün kadar burada kaldılar. Sonrasında ayrıldılar ve daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler" dedi.



Samsun'dan Mardin'i gezmeye gelen Musa Ekici, "Doğru yere gelmişler, Mardin güzel bir memleket. Mardin, Madrid'den daha güzel bir şehir. Turistler Madrid'e gideceklerine buraya gelmekle doğru bir şey yapmışlar" diye konuştu.



Mardin'e Trabzon'dan turistik gezi için gelen Yunus Cellat ise, "Turistlerin şansı varmış, iyi ki buraya gelmişler. Türkiye'nin Madrid'i de Mardin" şeklinde konuştu.

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