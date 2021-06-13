Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
13.06.2021 21:05
Ana Sayfa 03:12
Erdoğan'a Brüksel'de sevgi...
Ana Sayfa 05:02
İstanbul büyük depreme ne...
Ana Sayfa 07:25
Mehmetçik'ten tüyleri diken...
Ana Sayfa 00:26
Merve Boluğur’un kırmızı derin...
Ana Sayfa 00:29
Öğretmenlerin acı sonu!
Ana Sayfa 01:13
Bahar Candan’dan Aleyna...
Ana Sayfa 01:03
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i...
Ana Sayfa 01:37
Diyarbakır’da iki grup...
Ana Sayfa 01:08
Danimarka-Finlandiya maçında...
Ana Sayfa 00:37
Survivor Sahra bir değişti pir...
Ana Sayfa 00:15
Aleyna Tilki’nin roman havası...
Ana Sayfa 01:33
Kuyumcukent’i su bastı

Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...


Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Haber Videoları