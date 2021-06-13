İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?

Olası büyük İstanbul depremine megakentin yapı stoğu ne kadar dayanıklı? Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? A haber canlı yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy merak edilen soruların cevabını açıkladı.

Türkiye deprem kuşağında yer alıyor bu nedenle İstanbul da olası büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya. Ancak gelinen noktada yaklaşık 300 bin konutun acilen dönüşmesi gereken İstanbul'da istenilen seviyeye ulaşılamadı. İstanbul'da yaşanacak muhtemel büyük bir depremde en çok etkilenecek ilçeler, aynı zamanda en yoğun nüfusa sahip olan noktalar...