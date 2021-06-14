İslam Bağdaş'ın başında olduğu çete şehir eşkıyalığına soyundu! İşadamını kaçırıp 15 saat işkence ettiler

İstanbul Silivri'de 15 Şubat 2021'de İslam Bağdaş'ın başında olduğu 4 kişilik çete, gündüz vakti Z.B adlı işadamını kaçırdı. Tam 15 saat işkence yapıp banka hesaplarını boşalttı. Ama 10 gün sonra hepsi hapisten çıktı.

İstanbul Silivri'de 15 Şubat 2021'de İslam Bağdaş'ın yönettiği 4 kişilik çete, ünlü sanayici ve cemiyet insanı Z.B'yi takibe aldı. Sahte polis kimlikli silahlı çete üyeleri, yazlığına giden işadamının aracına arkadan çarptı.

İşadamı Z.B, kaza tutanağı hazırlamak için aracından indiğinde, şehir eşkıyaları sahte kimliklerini gösterip "Bu bir FETÖ operasyonudur" diyerek alnına silah dayadı. İşadamı, karşı koyunca, ensesinden darp edip Bağdaş'a ait 34 CAK 267 plakalı aracın bagajına atıldı.

34 CBD 998 plakalı araçla da eskortluk yapılarak kaçırıldı. Tekirdağ Altınova'daki metruk bir eve kapatıldı.



İslam Bağdaş

Torunu ve çocukları ile tehdit edilen işadamına tam 15 saat işkence yapıldı. Kredi kartları alınarak banka hesapları boşaltıldı. Z.B, evde kimsenin olmadığı bir anda ikinci kattan atlayıp polise sığındı. Takip sonucu yakalanan çete üyeleri, tutuklandı.

Ancak 10 gün sonra hepsi serbest bırakıldı. Karara isyan eden işadamı, "Hapisten çıktıktan sonra davadan vazgeçmem için beni tehdit ediyorlar. Ayrıca iftira bile atıyorlar. Her şeye rağmen adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.