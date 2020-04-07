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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' paylaşımı

07.04.2020 01:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gün gün alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gün gün alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.


İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

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