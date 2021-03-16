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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
16.03.2021 19:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: , , , ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.
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