Fahrettin Koca, İsveç'te koronavirüs teşhisi konduktan sonra tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ve ailesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gücünü bil ülkem!
27.04.2020 00:20
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