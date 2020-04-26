RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı

Son dakika: Emine Erdoğan'dan Ramazan paylaşımı
26.04.2020 23:39

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter hesabından Ramazan ayına özel bir paylaşımda bulundu.


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