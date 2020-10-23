Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. 23 Ekim'de 2165 vaka tespit edilirken, 74 kişi hayatını kaybetti. İşte 23 Ekim'e ait koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.