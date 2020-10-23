Kulisleri karıştıran iddia! "CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili Muharrem İnce'nin ''Memleket Hareketi''ne geçecek"

İYİ Parti'de yaşanan FETÖ itiraflarının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İddialara göre CHP ve İYİ Parti’den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''Memleket Hareketi''ne dahil olacak. A Haber'in edindiği bilgilere göre Muharrem İnce’ye yakınlıkları nedeniyle CHP’den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce’den işaret bekliyor.