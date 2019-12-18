Saffet Sancaklı'dan flaş açıklama! "Türk futbolunda deniz bitti" 18.12.2019 20:14

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM’de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın toplam borcu 9 milyar TL’ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti.” dedi.