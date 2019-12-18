Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı. Kadının ilk olarak uçakta sigara içip yanında getirdiği tişörtü yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Uçaktaki görüntüleri ortaya çıktı18.12.2019 21:57
- 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' demişti! Uçaktaki görüntüleri ortaya çıktı
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