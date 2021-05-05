SON DAKİKA: MİT'teki FETÖ'cü bilişim casusuna 30 yıl hapis! Dikkat çeken Karlov suikastı bağlantısı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışan FETÖ üyesi bilgisayar mühendisi Emrah Kaşıkçı, kendi sistemi ile istihbarat programı içerisindeki bilgileri flaş bellekle alarak mahrem imamlara taşıdı. Kaşıkçı'nın, Karlov suikastine ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri Zeybek'e aktardığı tespit edildi. Aynı zamanda istihbarat personelleriyle ilgili örgütün kullandığı "Filemaker" programının da programlamasını yapan Kaşıkçı, yaptığı casusluk faaliyetlerini tek tek anlattı. Bilişim casusuna 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası verildi.