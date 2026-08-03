Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:02

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Ençler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün hiyerarşik yapılanması ve şüphelilerin eylemlerdeki rolleri tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik yürütülen adli süreçte çok önemli bilgilere ulaşıldı. Araştırma raporları, tanık beyanları, teknik takipler ve MASAK verilerinin ortak değerlendirilmesi sonucunda, Hüseyin Enç liderliğindeki suç örgütünün işleyiş modeli netleşti. Örgütün; ticari ve özel anlaşmazlıklara müdahale etme adı altında haksız menfaat sağladığı ve silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Şehirler Arası Tetikçi Sevkiyatı Deşifre Oldu

Soruşturma dosyasında, örgütün sadece yerel düzeyde kalmayıp İstanbul gibi farklı şehirlerdeki diğer suç örgütleriyle de irtibat kurduğu belirlendi. B.B. ve D.C. suç örgütleriyle bağlantılı isimlerin, İzmir'deki kurşunlama ve tehdit eylemleri için şehirler arası tetikçi sevkiyatı yaptığı saptandı. Dosyada yer alan 47 şüphelinin; örgüt lideri, yöneticiler, tetikçiler, azmettiriciler ve yardım yataklık edenler olarak kategorize edildiği bildirildi.

Cezaevinden Firar ve Yağma Olayları

Örgüt mensuplarının mağdurları tehdit ederek şirket hisseleri, taşınmazlar ve nakit paralarını zorla ele geçirdikleri tespit edildi. Ayrıca cezaevinde bulunan bazı örgüt üyelerinin cezaevi ve hastanelerden kaçırılması gibi sıra dışı eylemlerin de soruşturma dosyasında yer aldığı kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından masumiyet karinesi ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.