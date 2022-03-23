Rusya – Ukrayna savaşı iç siyasete nasıl yansıdı? Kamuoyu anketlerinde durum ne? İhsan Aktaş A Haber'de anlattı

Son araştırmalar, özellikle Ukrayna savaşında izlediği politikanın Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oylarını arttırdığı ortaya koydu.

Savaşın siyasete etkisi ne oldu? Türkiye'nin barış diplomasisi anketlere nasıl yansıdı? Rusya – Ukrayna savaşı ve küresel kriz siyasete nasıl yansıyor?

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İktidar etkinliğini muhalefetin tutumuyla beraber değerlendirdiğimiz zaman bu toplumun gerçekliği AK Parti iktidarıdır, Cumhur İttifakı'dır. Baktığınız zaman icraat yapan, fikir koyan, memleketin temel meselelerini güvenlik meselesinden dış politika meselesinden tutun da hayat pahalılığına kadar tüm meselelerle canhıraş bir şekilde hükümetin çabaları var.

"İTİBARI YUKARI DOĞRU ÇEKİYOR"

Hangi gerçeklikle Türkiye yükseliyorsa hükümetin iş yapma biçimi toplum nezdindeki itibarını yukarıya doğru çekiyor.

Ama hükümet çevreleri daha sakin kaldığı zaman sürekli muhalefet yoğun bir şekilde şiddet dili kullanarak suçlama yaptığı zaman da toplumda bir acaba oluşuyor.

Ulaşım ile alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda ulaşım ile ilgili bazı suçlamalar yapılmıştı. Bakan bey çıktı televizyonlarda bilgilendirmeler yaptı bir anda ulaşım ile alakalı değer yükselmeye başladı. Aslında hangi konuda AK Parti hükümeti kendisini veya işlerini toplumla paylaşabildiği zaman toplumdan takdir görüyor.

"EN MUHALİF BİLE..."

Şu an istikrar istiyor millet güvenlik istiyor ve Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere ihtiyacı var en muhalif kanalın en muhalif yorumcusu da böyle söylüyor.

En muhalif bile siyasi istikrara vurgu yapıyor.

"KAPILARI AÇIK TEK DEVLET BİZİZ"

Türkiye 100 yıllık bir devrimin alt yapısı oluşturuldu. Bunun üzerine teknoloji alanından ulaşıma sağlıktan eğitime kadar artık biz gelecek inşa edilebilir temel üzerine dolayısıyla bence dönemsel motivasyonlara da ihtiyacı yok ama özellikle de dünyada herkesin politikada şaştığı ABD'nin zorlandığı Rusya'nın savaştığı zorlandığı ve bir bölgesel güç olarak dünyada galiba Ukrayna ile Batı ile Rusya ile konuşabilen tek devlet pozisyonunda biziz. Kapıları açık olan tek devlet biziz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığı büyük Türkiye perspektifinin bir dışa yansıması. Dönemsel bir şey değil.

"MUHALEFETİN MİLLETE SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK"

Millet İttifakı kendi kendilerini motive ederek yersiz bir pozisyon kazanmışlardı. Seçime yaklaştıkça millet dünya meselelerine bakacak, uluslararası meselelere bakacak. Tayyip Erdoğan ile rakibi kimse mukayese edecek. O günler yaklaştıkça ben sürecin daha çok Sayın Cumhurbaşkanımız lehine evrileceğini düşünüyorum. Çünkü insanların bir devleti var bir meseleleri var çözecek adam arıyorlar ve masada galiba günden güne daha çok içinden çıkılmaz hale geliyor.

Keşke muhalefet partileri gece gündüz AK Parti hükümetini Tayyip Erdoğan'ı karalamak yerine siyaset geliştirmiş olsalardı bugün bir siyasetleri olurdu millete söyleyecek sözleri olurdu. Maalesef bu milletin önüne koyacağı ne bir vizyon var ne de bir söz var.

ÜLKENİN BİRİNCİ PARTİSİ AK PARTİ

Ekonominin en zorda olduğu dönemlerde bile biz sorduğumuz zaman şu an memlekette işsizlik ekonomi toplumun birinci sorunu olarak çıkıyor hayat pahalılığı açısından ekonominin işleyişi açısından değil. Ama bu sorunu kim çözer diye sorduğumuzda da birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan ismi çıkıyor. Ondan sonra gelen kişinin en azından 7-8 kat daha geride bir puan almış oluyor. Bu ülkenin hala birinci partisi AK Parti. İkinci parti ile arasında en az her zaman 10 puan fark oluyor. MHP'yi de eklediğiniz zaman zaten siyasetin sürükleyicisi Cumhur İttifakı.