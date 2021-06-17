Rus heyet turizm için Türkiye'de

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki tatil bölgelerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet, ilk önce geldikleri Antalya Havalimanı ve iki otelde çalışmalarına başladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) yapılan açıklamaya göre, heyetin hazırlayacağı rapor, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olacak.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI" ALMIŞ TESİSLER İNCELENECEK

Bu sabah Antalya'ya ulaşan ve ilk incelemelerini Antalya Havalimanı ile iki otelde yapan heyet, Antalya'da "Güvenli Turizm Sertifikası" almış tesisleri ziyaret ederek, kamu yetkilileri ve sektör çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunacak.

Heyet raporunun bu hafta açıklanması bekleniyor.

HEYETTE KİMLER VAR?

Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu temsilcilerinin yer aldığı heyete, Türkiye'den Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Bakanlık Baş Müfettişi Şule Aktürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Direktörü Selami Kılıç, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Ateş Kara gibi isimlerin yanı sıra TGA yetkilileri ev sahipliği yapıyor.