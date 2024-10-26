PODCAST CANLI YAYIN
Reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü! O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 22:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 22:10

Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bir kadının satırla arabaya zarar verdiği anlar kamerada
26.10.2024Cumartesi
Cami imamının lojmanı çıkan yangında küle döndü
26.10.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan depremde kurtarılan aileyi yeni konutunda ziyaret etti
26.10.2024Cumartesi
Kırıkkale'de feci kaza: Anne ve oğlu öldü!
26.10.2024Cumartesi
Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı
26.10.2024Cumartesi
Bunlar da Var
TUSAŞ’ta teröristlere operasyon anı kamerada! 06:02
TUSAŞ'ta terörislere operasyon böyle başladı!
25.10.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı! 01:57
"Oktay abi sinirlenme"
26.10.2024Cumartesi
Bakırköy’de AVM’de 2 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı 00:38
Bakırköy'de AVM'de 2 kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
26.10.2024Cumartesi
Meram’da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü! | Konya haberleri 01:44
Meram'da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü!
26.10.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA