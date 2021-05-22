Provokatif soru soran AA Muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi! Peş peşe açıklamalar...

Anadolu Ajansı, Bakanlara yönelik provokatif soru soran Musab Turan isimli muhabirin iş akdinin feshedildiği bildirdi. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için başvuru yapıldı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan muhabirin polis olan ağabeyi T.T’nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U’nun ise ihraç edilen FETÖ’cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi. Muhabir görünümlü provokatöre tepkiler peş peşe geldi...

AA muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedildi...



Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.







Anadolu Ajansı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama





CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA İHBAR EDİLDİ

AA'dan yapılan açıklamada "Terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için başvuru yapıldı." denildi.





"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CİDDİ BİR DEVLETTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Altun, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" ifadelerini kullandı.







TÜRKİYE, O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL ARTIK!

İletişim Başkanı Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiç Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

PROVOKATÖRLER BEDELİNİ MUTLAKA ÖDER

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder.

Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır."

KALIN: KAOS AMAÇLI GİRİŞİMLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Anadolu Ajansı'nın kurumsal ilkelerini ve çalışma kurallarını ihlal eden kişi hakkında gerekli hukuki adımlar atılmaktadır. Kaos, kargaşa ve tahrik amaçlı girişimlere karşı elbirliğiyle mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



AA GENEL MÜDÜRÜ KARAGÖZ'DEN AÇIKLAMA

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de açıklama yaptı.

Karagöz şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir.

Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."





O MUHABİRİN ABİSİ VE ABLASI FETÖ BAĞLANTILI ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki programında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



Toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın her iki bakana soru sormak için söz alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını dillendiren Turan'ın FETÖ bağlantıları olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, muhabirin polis olan ağabeyi T.T'nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U'nun ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.







PROVOKASYONU ADIM ADIM PLANLAMIŞ!

Musab Turan isimli provokatör, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin katılacağı programının canlı yayın birimine önemli olduğunu ve canlı verilmesini istediği, sorumluluk alanı olmadığı için bu talebin geri çevrildiği öğrenildi.





"CANLI YAYIN OLMADI WEB'DEN AÇIN"

Ulusal kanallardan canlı yayın yapma planı bozulan Turan'ın ilgili birimden Web'den canlı yayın yapma isteğini belirttiği, buradan da geri çevrilince Periscope yayını talep ettiği ancak bu girişiminin de "yayın çakışması" nedeniyle başarısızlığa uğradığı ortaya çıktı.

Videonun işleyiş süreçlerine, yayınlanma aşamalarındaki prosedüre bakıldığında kirli algı oyununun bizzat AA muhabiri tarafından önceden planlandığı açıkça anlaşılıyor.



Ekrem İmamoğlu



MUSAB TURAN'IN CHP'LİLERLE YAKIN İLİŞKİSİ

AA'daki işine son verilen Musab Turan'ın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümet aleyhinde asparagas haberlere imza atan İsmail Küçükkaya, gibi CHP'li isimlerle yakın olduğu ortaya çıktı.







İsmail Küçükkaya