A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ''dünya maskenin önemini geç anladı'' dedi ve ABD'de 800.000 kişinin koronavirüsten hayatını kaybedeceğini söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan ABD için korkutan senaryo: 800.000 kişi ölecek
14.05.2020 01:01
- Son dakika: Kovid-19 fırsatçılarına geçit yok: Otobüs biletlerine tavan ücret kararı
- Sigaraya zam mı geldi? İşte 14 Mayıs güncel sigara fiyat listesi...
- Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor?
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- HDP İle İYİ Parti arasındaki gizli ittifak görüşmesinde neler konuşuldu?
- CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı: 11 ayda 13 borçlandırma yetkisi aldı
- 13 Mayıs Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
- Cenazede inanılmaz görüntü! Koronavirüsten öldü gömülürken hareket etti
- ASELSAN üretti! Bir cinayet onun sayesinde aydınlığa kavuştu