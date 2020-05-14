RAMAZAN İMSAKİYE
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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan ABD için korkutan senaryo: 800.000 kişi ölecek

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan ABD için korkutan senaryo: 800.000 kişi ölecek
14.05.2020 01:01

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ''dünya maskenin önemini geç anladı'' dedi ve ABD'de 800.000 kişinin koronavirüsten hayatını kaybedeceğini söyledi.


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