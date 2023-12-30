Milli İstihbarat Teşkilatı geçtiğimiz hafta 12 askerimizi şehit eden terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

PKK'NIN PARA TRAFİĞİNİ YÜRÜTEN İSİM VURULDU

MİT, PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖNCE TAKİP SONRA İMHA

MİT'in yaptığı hassas saha çalışmalarında Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı.

Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Viyan' kod adlı terörist, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı. 2016'da örgütün kırsal kadrosuna katılım yaptı. Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı.

MİT 50 HEDEFİ İMHA ETMİŞTİ

Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK son çırpınışlarını yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyindeki askerlerimize saldıran PKK'lı alçaklar 12 askerimizi şehit etti.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Kahraman mehmetçik kalleşlere ağır bir karşılık verirken Milli İstihbarat Teşkilatı da hafta başında ses getiren bir operasyona imza attı.



Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Irak/Hakurk ve Metina'da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği saldırıylar sonrası Suriye'de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

50'YE YAKIN TERÖR İNİ VURULDU

MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu.

OPERASYONUN AYRINTILARI

MİT, öncelikli olarak PKK'nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK'nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye'deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye'de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Örgüte yönelik strateji belirlenip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu.

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ HASSASİYET

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT'in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı.

BÜYÜKBAŞLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU TERÖR YUVALARI VURULDU

Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke/karargah ve tesislerinden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğimize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı görüşü öne çıktı.

SÖZDE SORUMLULAR BİR BİR AVLANIYOR

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu. İşte o operasyonlarda etkisiz hale getirilen büyükbaşlardan öne çıkanlar: