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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 17:41 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 17:48

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal! Senem Ilgaz'ı canlı yayında azarladı... Tepki yağdı Enver Aysever'den olay sözler

Son dakika haberleri... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de bir canlı yayın programına katıldı. İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar, sorularını yöneltirken İmamoğlu TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, asılsız içi boş iddialara cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucu Senem Ilgaz'ı azarladı. İmamoğlu'nun skandal hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. İmamoğlu'na tepki yağdı. CHP yandaşı Enver Aysever, "İmamoğlu'nun yaptığı kadına şiddettir" dedi.

Ekrem İmamoğlundan canlı yayında skandal! Senem Ilgazı canlı yayında azarladı... Tepki yağdı Enver Ayseverden olay sözler
Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal! Senem Ilgaz'ı canlı yayında azarladı... Tepki yağdı Enver Aysever'den olay sözler

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