Son dakika haberleri... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de bir canlı yayın programına katıldı. İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar, sorularını yöneltirken İmamoğlu TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, asılsız içi boş iddialara cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucu Senem Ilgaz'ı azarladı. İmamoğlu'nun skandal hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. İmamoğlu'na tepki yağdı. CHP yandaşı Enver Aysever, "İmamoğlu'nun yaptığı kadına şiddettir" dedi.