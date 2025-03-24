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PKK’lı terörist aç ve sefil halde teslim oldu!
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PKK'lı terörist aç ve sefil halde teslim oldu!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 16:15

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Örgütteki zor koşulları anlatan teröristler, açlık ve sefalet içinde bırakıldıklarını söyledi. Teslim olan bir teröristin küflü ekşi maya yiyerek zehirlendiği ortaya çıktı. İşte terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olması ve askerlerin örgüt mensubuna yiyecek verdiği anların görüntüsü.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.

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