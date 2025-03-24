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3. kattan düşen adam öldü!
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3. kattan düşen adam öldü!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:15

Samsun'da 40 yaşındaki H.M., 3. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştığı öğrenilen şahsın, psikiyatrik tedavi gördüğü belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da 3. kattan düşen 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.(40), 3 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.M. kurtarılamadı.

Şahsın eşinden boşandığı, psikiyatrik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın olaydan önce sosyal medya hesabından "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin" mesajı paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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