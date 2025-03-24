Özgür Özel DEM Parti’den neden özür diledi?

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 12:37

CHP'li Ekrem İmamoğlu organize yolsuzluk sarmalında hüküm giydi.



İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.



İmamoğlu'nun hüküm giymesi sonrası CHP'de güç dengeleri değişti.



İmamoğlu varken "eş başkan"dan öteye gidemeyen ve koltuğu vesayet altında kalan Özgür Özel özgürleşmeye niyetlendi.





ÖZEL'DEN "BEN DE YARIŞTAYIM" MESAJI



Önce Saraçhane'de sokak çağrısı yaptı, Ekrem İmamoğlu'nun yanındaymış gibi görünüp rolünü iyi oynadı. Ardından İstanbul'a karargah kurup parti tabanına "lider benim" mesajı vermeye kalktı.



CHP Genel Başkanı, koltuğunu pekiştirmek isteyip "Cumhurbaşkanlığı yarışında ben de varım" mesajı verdi.









MANSUR YAVAŞ'I ISKARTAYA ÇIKARTTI... DEM'DEN ÖZÜR DİLEDİ



Özel'in Saraçhane'de miting otobüsü üzerinde Mansur Yavaş'ı ıskartaya çıkartıp DEM Parti'den özür dilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere Yavaş, Saraçhane'deki eylemleri örnek verip "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

Bunun üzerinde DEM Parti kanadından Yavaş'a yönelik çok sert tepkiler gelmişti.DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise, X hesabından Yavaş'ın bu sözlerini alıntılayarak 'FAŞO' yazmış, DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu da

Özel ise Mansur Yavaş'ın arkasında durmayıp "Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum" dedi, Selahattin Demirtaş'a da selam gönderdi.



Öte yandan 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerin farkında olan ve "koltuğumu kaybederim" korkusuna kapılan Özel, 6 Nisan'ı işaret edip "Olağanüstü Kurultay" çağrısı yaptı.









KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR HESABI VAR



Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu cephesinde de hareketlilik gözlemlendi.



İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yediği hançeri unuttu. Kerhen ön seçim tiyatrosuna iştirak edip İmamoğlu adına oy verdi.



Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay öncesi "lider" imajı çizmek için parti tabanına ve delegelere dönük böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor.