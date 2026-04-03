Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç'tan romantik klip

Magazin dünyasının sürpriz aşkında ilk yıl dönümü heyecanı yaşanıyor! Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile dolu dizgin bir ilişki sürdüren güzel oyuncu Özgü Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik videoyla aşkını adeta haykırdı. Takipçilerini mest eden bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Nice Yıllarımıza Sevgilim"

Son dönemde yer aldığı projelerle başarısından söz ettiren 30 yaşındaki Özgü Kaya, sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Bu özel günü unutmayan güzel oyuncu, birlikte geçirdikleri en romantik anlardan oluşan özel bir klibi "Nice yıllarımıza sevgilim" notuyla paylaştı.

Yaş Farkı Tartışmalarına Romantik Cevap

Hit şarkılarıyla tanınan 42 yaşındaki Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya arasındaki 12 yaş farkı, ilişkinin ilk günlerinde sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak çift, paylaştıkları bu duygusal videoyla aralarındaki uyumun tüm eleştirilerin üzerinde olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Hayranlarından "Yılın Çifti" Yakıştırması

Sosyal medyada videonun altına gelen yorumlarda takipçiler, "Gerçek bir aşk hikayesi gibi", "Enerjiniz ekranın bu tarafına geçiyor" ifadelerini kullandı. Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'nın birbirlerine olan tutkulu bakışlarının yer aldığı sahneler, hayranları tarafından "Yılın çifti" olarak ödüllendirildi.