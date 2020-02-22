Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan PKK'dan kaçıp ailesine kavuştu. Ailesine kavuşan Pelda Ayhan yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Pelda Ayhan, "HDP aracılığı ile bizi dağa kaçırdılar. Ailesine dönmek isteyen çocuk sayısı çok fazla." dedi.
PKK'dan kaçıp evlat nöbetindeki ailesine kavuşan Pelda: "HDP aracılığı ile bizi dağa kaçırdılar |Video22.02.2020 14:46
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