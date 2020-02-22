CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yuhalandı 22.02.2020 15:43

Başkan Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu. Erdoğan, "Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum." dedi. Bunun üzerine açılışa katılan vatandaşlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTIM"

İzmir'e nefes aldıracak projenin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün bu otoyolu açarken, İzmir'in tüm milletvekillerinin burada olmasını isterdim. Grup toplantısında İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptım. Yoksa aranızda da ben mi göremiyorum." dedi.



KILIÇDAROĞLU YUHALANDI!

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine meydanda bulunan vatandaşlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.



