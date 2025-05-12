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PKK’dan fesih açıklaması: Silahlı mücadele sona erdi
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PKK'dan fesih açıklaması: Silahlı mücadele sona erdi

Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:43:17

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu. Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek. PKK'nın fesih kongresine 232 sözde delege katıldı. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Fesih bildirisinde, PKK'nın kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldüğü açıklandı. Öte yandan PKK'nın fesih kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. Bölge halkı Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

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