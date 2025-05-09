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Mahalle muhtarına silahlı saldırı kamerada!
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Mahalle muhtarına silahlı saldırı kamerada!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 18:24:01 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 18:24:15

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir şahıs, muhtarlık binasında Hacı Mehmet Özdemir’e silahlı saldırı düzenledi. Bacağından yaralanan muhtar hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde büyük bir korkuya neden olan silahlı saldırıda, mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özdemir bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anı, muhtarlık binasında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi muhtarlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, öğle saatlerinde muhtarlık binasına girerek muhtar Hacı Mehmet Özdemir'e yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Mermilerden biri Özdemir'in bacağına isabet etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise olay sonrası hızla kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı muhtarlık binasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın binaya girdiği, silahını çıkararak ateş ettiği ve ardından olay yerinden kaçtığı anlar açıkça görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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